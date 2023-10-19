نشرها على مواقع التواصل.. البيت الأبيض يحذف صورة لبايدن رفقة قوات خاصة أمريكية في إسرائيل (صور)

نشر فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، دون تغطية وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.

وقال المنشور الذي تم حذفه من على حساب البيت الأبيض بعد ساعة من نشره "بايدن التقى بالقوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس".

وأظهرت الصورة الأصلية وجوه أربعة رجال جميعهم يرتدون الزي العسكري الأمريكي.

وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في المجموعة القتالية النخبوية (CAG) والمعروفة أيضا باسم "قوة دلتا".

In Israel, President Biden met with first responders to thank them for their bravery and the work they’re doing in response to the Hamas terrorist attacks. pic.twitter.com/iFMwphrt98 — Biftu FM (@BiftuFm) October 19, 2023

This Biden Administration photo op compromised the safety of American special forces in Israel.



While we should all recognize and appreciate their service, we shouldn't do so in a way that undermines their mission or puts them in additional danger. https://t.co/DprjaITX3q — Congressman Mike Ezell (@RepEzell) October 19, 2023

Should've blacked out their ink as well, as I did here. Any kind of identifying markings that could get into the hands of the wrong people and link back to family & friends. pic.twitter.com/6w1pfPOUdj — 𝕽𝖊𝖉𝖜𝖆𝖛𝖊 𝕮𝖗𝖆𝖘𝖍𝖎𝖓🇺🇸 (@Redwavecrashn) October 19, 2023

وردا على سؤال عما إذا كانت قوات خاصة أمريكية موجودة في إسرائيل، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تساعد حليفتها في التخطيط والمعلومات الاستخبارية لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

كما التقط الرئيس الأمريكي صورة مع عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية

وقام بايدن بزيارة لإسرائيل يوم الأربعاء استغرقت يوما واحدا.

المصدر: RT + منصة "X"