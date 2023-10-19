خرج من بين الأسلحة والعتاد.. سوناك يصل إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية تحمل أسلحة وعتادا دعما لها.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى إسرائيل في مستهل زيارة يلتقي فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتصوغ قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.

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إلى ذلك أفاد موقع Ynet في تقرير بأن سوناك قال لدى وصوله: "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع شعب إسرائيل. لقد تحملتم عملا إرهابيا فظيعا وأريدكم أن تعلموا أنني وبريطانيا نقف إلى جانبكم".

وقال سوناك في بيان قبل مغادرته لندن إن "كل وفاة مدنية هي مأساة. وقد فقدت الكثير من الأرواح في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن توجه سفن الأسطول الحربي البريطاني إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

المصدر: RT