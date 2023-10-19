رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إلى إسرائيل في مستهل زيارة يلتقي فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتصوغ قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.

وحسب مكتب سوناك فإن الأخير وخلال الزيارة "سيقدم تعازيه في الخسائر في الأرواح التي فقدت في إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر، ويحذر من المزيد من تصعيد الصراع في المنطقة".

وسيحث سوناك أيضا على فتح طريق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر، وتمكين المواطنين البريطانيين المحاصرين في غزة من المغادرة.

وأفاد موقع Ynet بأن سوناك قال لدى وصوله: "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع شعب إسرائيل. لقد تحملتم عملا إرهابيا فظيعا وأريدكم أن تعلموا أنني وبريطانيا نقف إلى جانبكم".

وقال سوناك في بيان قبل مغادرته لندن إن "كل وفاة مدنية هي مأساة. وقد فقدت الكثير من الأرواح في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس".

واعتبر أن "الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع"، متعهدا بأن تكون بريطانيا في طليعة هذه الجهود.

وقال المتحدث باسم سوناك يوم أمس الأربعاء إن "سبعة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا وفقد تسعة على الأقل منذ الهجوم على إسرائيل".

وقال مكتبه إنه إلى جانب زيارة سوناك، سيسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إلى مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث الصراع والسعي إلى حل سلمي.

المصدر: "رويترز"