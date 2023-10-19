الجيش الإسرائيلي يصد هجوما بحريا لحماس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إحباط هجمات بحرية لغواصات حركة "حماس" المسيرة ونشر أسطول الغواصات في البحر الأبيض المتوسط

وقالت إنه "خلال الحرب، أحبط جيش الدفاع الإسرائيلي محاولات محتملة لحماس لإرسال غواصات مسيرة إلى البحر. وقد تم مهاجمة مستودع مضاد للطائرات على الأرض في قطاع غزة، وبالتالي إحباط محاولات هجوم محتملة لضرب منصات الغاز، باستخدام نفس الغواصات الصغيرة التي طورتها حماس في السنوات الأخيرة".

وذكرت أنه "تم أيضا إحباط محاولة مماثلة في عملية حارس الأسوار لعام 2021"، مبينة أن "الجيش الإسرائيلي اكتشف عدة محاولات من قبل حماس لإطلاق صواريخ على منصات الغاز، وتم اعتراضها بنجاح".

وأوضحت أنه "كجزء من الجهود الرامية إلى خلق الردع ضد إيران و"حزب الله"، لا يتم نشر حاملات الطائرات الأمريكية فقط في البحر الأبيض المتوسط، بل تم أيضا نشر أسطول الغواصات، الأسطول 7، منذ اليوم الأول للحرب في منطقة الشرق الأوسط كقوة ردع، ويجري الاستعداد لمختلف السيناريوهات".

المصدر: RT