بالفيديو.. "حزب الله" اللبناني يستهدف موقع العباد الإسرائيلي

نشر حزب الله اللبناني، يوم الخميس، مقطع فيديو وثق استهدافه موقع العباد الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

وأكد حزب الله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر الخميس 19/10/2023 تحصينات موقع العباد التابع لجيش العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة ومؤكدة".

كما نشر مقطع فيديو وثق استهدافه موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان.

وأعلن أيضا استهدافه لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد ‏البستان، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابات دقيقة، وتدميره بعضا من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من لبنان، وتعرض عدة مواقع عسكرية لصواريخ موجهة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

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المصدر: RT