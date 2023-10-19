مجلس الدوما الروسي يبحث مشروعا يدين توريد السلاح الأمريكي لإسرائيل

قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، للصحفيين، إنه تم في المجلس تقديم مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في الوثيقة: "نحن نعتبر سياسة الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، غير أخلاقية ومتهورة، وهي التي تمنع تصرفاتها حاليا إنهاء النزاع في الشرق الأوسط وتؤجج بكل الطرق الممكنة نيران الحرب في هذه المنطقة التي عانت طويلا".

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وانتقدت الوثيقة الولايات المتحدة، لتخصيصها إمدادات مالية وعسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل، ولإرسال إدارة الرئيس جو بايدن حاملات الطائرات الأمريكية إلى مياه الشرق الأوسط.

ووفقا للوثيقة، لن تساهم هذه التصرفات الأمريكية بأي شكل من الأشكال في تهدئة الصراع، وهي لا تهدف إلى وقف مقتل الآلاف من مواطني فلسطين وإسرائيل ودول أخرى تقع ضمن منطقة القتال.

المصدر: نوفوستي