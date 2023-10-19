رغم الحظر.. فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين يحصد الملايين

تخطى مقطع فيديو محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي لدعم فلسطين حاجز 65 مليون مشاهدة بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تقليل وصول الفيديو عبر فيسبوك.

ولقي الفيديو انتشارا واسعا بعد ساعة فقط من نشره إذ حصد الفيديو حوالي 51 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، و11 مليون على "إنستغرام"، بينما وصل إلى حوالى 1.5 مليون فقط على فيسبوك، لتبلغ إجمالي المشاهدات حوالي 65 مليونا.

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وتعرض محمد صلاح، لحملة انتقادات وهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم دعمه لفلسطين في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة لوقت طويل حسب رأي متابعيه.

ونتيجة صمت محمد صلاح وعدم رده على هذه الحملة، قام الكثير بإلغاء متابعته عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، ليفقد أكثر من مليون متابع، كما طالبوا باقي المتابعين بإلغاء متابعة صلاح بسبب عدم الإعلان الصريح عن موقفه.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو له قائلا: " ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف: " شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأشار صلاح إلى: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا".

وتابع: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وواصل"يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا".

واختتم محمد صلاح: " أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

المصدر: twitter/MoSalah