الصحة الفلسطينية: 3500 قتيل على الأقل ونحو 12 ألف إصابة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 3500 قتيل والجرحى نحو 12 ألف إصابة في قطاع غزة، و الضفة الغربية: 68 قتيلا وأكثر من 1300 جريح.

‌‎وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الجانب الإسرائيلي أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة بينها مستشفى الشفاء.

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وذكرت وسائل إعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت أمس الأربعاء مخبزا في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع ما أدى إلى وقوع ضحايا.

من جهته دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قصف الجيش الإسرائيلي للمخابز في القطاع خلال تواجد واصطفاف عشرات المدنيين على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز، ما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأضاف أنه "تم توثيق استهداف أكثر من خمسة مخابز خلال عملها بمناطق مختلفة في شمال وجنوب قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو محيطها، مثل مخابز: اليازجي تل الهوا، عجور الغزالي، اليازجي بالأمن العام، عجور السدرة، البنا بالنصيرات".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT