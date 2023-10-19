 
مباشر

دعما لغزة.. عشرات آلاف الأكراد في وقفة تضامنية بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا (فيديو)

أخبار العالم

دعما لغزة.. عشرات آلاف الأكراد في وقفة تضامنية بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9ia

نظم عشرات الآلاف من الأكراد وقفة تضامنية حاشدة دعما لغزة في وجه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأهالي والمدنيين والأعداد الكبيرة للضحايا الذين يسقطون يوميا جراء القصف.

واحتشد آلاف المواطنين الأكراد في تركيا بولاية باطمان جنوب شرقي البلاد ورددوا عبارات التكبير والشهادة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل طلبت من مواطنيها، أمس الأربعاء، مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن في أعقاب مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني في غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا