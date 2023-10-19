دعما لغزة.. عشرات آلاف الأكراد في وقفة تضامنية بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا (فيديو)

نظم عشرات الآلاف من الأكراد وقفة تضامنية حاشدة دعما لغزة في وجه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأهالي والمدنيين والأعداد الكبيرة للضحايا الذين يسقطون يوميا جراء القصف.

واحتشد آلاف المواطنين الأكراد في تركيا بولاية باطمان جنوب شرقي البلاد ورددوا عبارات التكبير والشهادة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل طلبت من مواطنيها، أمس الأربعاء، مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن في أعقاب مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني في غزة.

المصدر: RT