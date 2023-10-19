مصادر عبرية: متظاهرون يهاجمون السفارة الإسرائيلية في البحرين ويحاولون حرقها (فيديو)

ذكرت مصادر عبرية أن متظاهرين في البحرين قاموا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية هناك وأقدموا على محاولة حرقها.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام مجموعة من الشبان الغاضبين بإلقاء القنابل الحارقة على أحد الأبنية ويحاولون حرقه".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، ذكرت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا.

وأمس الأربعاء، طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن بعد مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني، كما أجلت موظفي سفارتيها في المغرب ومصر.

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هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، ويشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT