موقع إخباري: إسرائيل سحبت جميع دبلوماسييها من تركيا بمن فيهم السفيرة ليليان

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن إسرائيل سحبت الخميس جميع دبلوماسييها من تركيا بمن فيهم السفيرة إيريت ليليان، بعد أيام من رفع تحذير السفر للإسرائيليين إلى تركيا لأعلى مستوى.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لموقع "Middle East Eye" إن الدبلوماسيين الإسرائيليين قد غادروا تركيا يوم الخميس بالفعل وذلك بسبب مخاوف أمنية، وليس بسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

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وصرح أحد المصادر بأن تقرير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لم يفرق بين الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين العاديين، ودعا جميع الإسرائيليين إلى المغادرة.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" أنه تواصل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق على الأنباء المتداولة، لكن تم رفض الطلب.

جدير بالذكر أن قناة "كان" العبرية قد قالت مساء الخميس إن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد أصدر يوم الثلاثاء 17 أكتوبر تحذيرا من السفر إلى تركيا، مشيرا إلى مخاوف من احتمال استهداف المسافرين الإسرائيليين.

ونصح مجلس الأمن القومي بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة، مثل تقليل تواجدهم في الأماكن العامة، وتجنب التجمعات.

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كما حثت السلطات حينها جميع الإسرائيليين في تركيا على المغادرة في أقرب وقت ممكن.

وخرجت مظاهرات كبيرة في اسطنبول وأنقرة في الأيام الأخيرة، حيث جرت مسيرات خارج البعثات الإسرائيلية في كلتا المدينتين تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT + "ميدل إيست آي"