كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شرق خانيونس بقذيفة مضادة للدروع

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق خانيونس بقذيفة مضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

وتستمر الفصائل الفلسطينية في توجيه الضربات باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ وتصيب أهدافها وتقوم بالإعلان عن ذلك.

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كما وتعلن بين الحين والآخر عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق المتاخمة لغزة أو حتى في مدن القطاع المحاصر.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 شخصا في غارات على خانيونس.

وقالت الوزارة أن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا.

كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: RT