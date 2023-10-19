كتائب القسام تقصف عسقلان برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت عسقلان برشقة صاروخية "ردا على استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين في قطاع غزة".

هذا وأطلقت صافرات الإنذار في عسقلان، والمنطقة الصناعية في جنوب عسقلان، وزيكيم، وكرميا.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر3500 وجرح أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجندي، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.