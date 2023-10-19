كتائب "حزب الله" في العراق تتوجه إلى الحدود الأردنية "نصرة لفلسطين" (فيديو)

أعلنت حركة كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الخميس، توجهها إلى الحدود مع الأردن "نصرة للقضية الفلسطينية".

وذكرت في بيان صحفي: "بعد التوكل على الله ونصرة للقضية الفلسطينية ندعو شبابنا الغيارى إلى التوجه للحدود العراقية - الأردنية تلبية لنداء القدس الشريف وغزة الصمود بالتظاهر والاعتصام لحين الوصول إلى فلسطين الإباء من أجل تقديم الواجب الشرعي والأخلاقي بالدفاع عن قضية الإسلام الكبرى وأهلنا في فلسطين".

وأضافت: "ولكي يتسنى للقوافل الداعمة والمساندة العبور وإيصال النقص الحاصل بالماء والدواء والغذاء بسبب العدوان المتكرر الذي شنه الصهاينة بمعية الأمريكيين، كما ونطالب الشعوب الإسلامية في العالم بالتظاهر والاعتصام لرفع الحيف والظلم عن شعبنا في فلسطين وللتعبير عن غضب شعبنا العراقي تجاه هذه المظالم والعدوان".

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، ويشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT