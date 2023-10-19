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الصحفي هاني المغاري يفقد 20 فردا من عائلته في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الصحفي هاني المغاري يفقد 20 فردا من عائلته في قطاع غزة
AFP
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فقد الصحفي الفلسطيني هاني المغاري، من قناة "الأقصى"، 20 فردا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وذكرت قناة "الأقصى" على منصة "إكس": "الزميل الصحفي هاني المغاري أحد كوادر قناة الأقصى، يحصي شهداء عائلته التي قضت بمجزرة صهيونية وسط قطاع غزة".

وكشفت الحكومة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم المناشدات الدولية الواسعة بضرورة عقد هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

ولا يزال يتعرض قطاع غزة لقصف همجي راح ضحيته ألاف الأبرياء، كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنا 81 منهم بالمناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الشهداء 3785 والجرحى 12493 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي".

هذا ودعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن السياسة الأمريكية أدت إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين. مؤكدة أن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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المصدر: RT

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