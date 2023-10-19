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العراق يحذر من خطر توسع الحرب على أمن المنطقة

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العراق يحذر من خطر توسع الحرب على أمن المنطقة
قطاع غزة
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حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، من خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن "حسين التقى نظيره الإيراني أمير عبداللهيان، وبحثا الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

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وأضاف أن "اللقاء كان على هامش الاجتماع للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي عقد يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية العراقي قوله إن "كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وأن خطر توسع الحرب يؤثر على أمن المنطقة برمتها".

المصدر: RT

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