بلومبرغ: "القبة الحديدية" قد لا تغطي الضربات الصاروخية في حال اتساع رقعة النزاع

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن خبراء، بأن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي قد لا تتحمل الضربات الصاروخية في حال اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأشار باتريك ساليفان، مدير معهد الحرب المعاصرة التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية، إلى أن "حماس" أطلقت 3 آلاف صاروخ في الـ 20 دقيقة الأولى من هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ما يشكل زيادة ملموسة عن العمليات السابقة، وأن الصواريخ كانت متطورة أكثر مما كان يستخدم في الهجمات السابقة.

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وبحسب "بلومبرغ"، يخشى مسؤولون أمريكيون من احتمال إطلاق "حزب الله" للصواريخ الدقيقة على المدن الإسرائيلية، بينما يجري الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في غزة. وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى المنطقة لمنع وقوع مثل هذا السيناريو و"ردع أي عدوان" ضد إسرائيل، حسبما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن انخفاض نسبة اعتراض "القبة الحديدية" للصواريخ، ولو قليلا من 90 إلى نحو 80%، سيعني سقوط المزيد من الصواريخ على المدن الإسرائيلية في حال قامت "حماس" أو جماعات أخرى بهجمات مكثفة من جديد.

ويرى المسؤولون في الشرق الأوسط وخارجه أن مثل هذا الأمر محتمل، حيث تقدر مخزونات "حماس" من الصواريخ بحوالي 100 ألف صاروخ.

وقال شان شيخ، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إنه "إذا دخل "حزب الله" في النزاع المستمر، فإن هناك خطر إرهاق دفاعات "القبة الحديدية" بالصواريخ"، مشيرا إلى أن "حزب الله" الجهة غير الحكومية هو الأكثر تسليحا في العالم.

بدوره، أشار البروفسور ألكسندر دوونز، خبير علم السياسة والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، إلى أن ترسانة "حزب الله" أكبر بكثير مما هو عند حركة "حماس"، وتكون أكثر نوعية ودقة منه.

ويشار إلى أن دخول الأسلحة الأكثر تطورا إلى النزاع قد يؤدي إلى استخدام إسرائيل منظومات دفاعية أخرى، مثل "مقلاع داوود" و"باتريوت" لإسقاط الصواريخ ذات المدى الأبعد، والطائرات المسيرة، ما سيزيد من النفقات الدفاعية الإسرائيلية التي شهدت توترا بسبب التعبئة السريعة للاحتياطي.

وقال كوبي مايكل، كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي: "أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي يدرك أن الحرب مع "حزب الله" لن تكون مثل الحرب مع "حماس".

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بدوره، رجح شان شيخ أن إسرائيل ستتحول من اعتراض الصواريخ إلى تدمير منصات إطلاقها.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد خصصت مساعدات عسكرية إضافية، بما في ذلك لتزويد منظومة "القبة الحديدية" بالصواريخ، وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي.

وتدرس واشنطن حاليا زيادة الدعم العسكري لإسرائيل، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستين، أن الولايات المتحدة ستقدم لإسرائيل "كل ما تحتاج إليه".

المصدر: بلومبرغ