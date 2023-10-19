"طرد سفير إسرائيل وقطع العرب للبترول ووقف الاستثمارات" في جلسة طارئة لبرلمان مصر

أكد النائب المصري أحمد فرغلي دعم شعب بلده لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني، وأدان الاعتداء على مستشفى المعمداني بقطاع غزة داعيا دولته لطرد سفير إسرائيل ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة.

وألقى النائب فرغلي كلمة خلال جلسة البرلمان الطارئة، المنعقدة اليوم الخميس، لبحث تداعيات الأوضاع في غزة، واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

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كما وجه فرغلي حديثه إلى الدول العربية وقال: كفانا كدول عربية استنكارا وإدانة وشجبا وبيانات، ويجب أن يكون لنا ضغوط على الدولة الداعمة لإسرائيل.. ونحن نملك هذه الأدوات، يُمكن للدول العربية قطع البترول والغاز وإيقاف الاستثمارات في هذه الدول".

ولفت إلى موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، وأضاف: أشكر الدولة المصرية على ما تتخذه من دعم صريح للقضية، كما أن لنا مأخذ على بعض الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني والتي تقف في المنتصف، كما أدعو الدولة المصرية لطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة.

يشار إلى أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري شهدت توافد العديد من أعضاء المجلس، وفوّض معظم الأعضاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشان الأوضاع في غزة، وكذلك حفظ الأمن القومي المصري، ومنع المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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يشار إلى أنه في وقت سابق، أكد السيسي أن مصر "تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين"، مشيرا إلى أنه "يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب".

كما وجدّد ملك الأردن عبد الله الثاني رفض بلاده لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وترحيل الأزمة إلى دول الجوار، مشددا على أهمية دعم "الأونروا" وتيسير وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

أما المملكة العربية السعودية فقد أكدت مساء يوم الجمعة الماضي رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

المصدر: القاهرة 24