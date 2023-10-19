مأساة تدمي القلوب في غزة.. مقتل أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

يوما بعد يوم تتكشف أهوال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل دون هوادة منذ السابع من أكتوبر 2023 ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

ومن بين المشاهد المروعة التي عاشها القطاع ولا يزال يعيش على وقعها، مأساة حلت بعائلة السيدة وفاء السويركي وزوجها فادي البابا اللذين رزقا بتوأمين (4 أطفال) قبل شهر ونصف الشهر بعد 16 عاما من الزواج.

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والسيدة السويركي حسبما ذكره مراسل RT أنجبت التوأمين ثلاثة ذكور وبنت، بعد عملية تخصيب صناعية.

وقال المراسل إن غارة إسرائيلية قتلت 16 شخصا من العائلة من ضمنهم التوأمين الأربعة حديثي الولادة.

ويضيف أن الجد والجدة والأم وفاء السويركي وأطفالها الأربعة وأعمام الأطفال (اثنان) وزوجاتهم وأبناءهم لقوا حتفهم في القصف.

وذكر أن الأب لا يعرف حتى هذه اللحظة أن أبناءه الأربعة قد قتلوا، وأن المحيطين به يحاولون تسريب الخبر له بشكل يخفف من صدمته.

وأوضح المراسل أن الأب يعتقد أن أبناءه الأربعة في مستشفى الأطفال، وأخبروه أن والده ووالدته هما من استشهدا في القصف.

#غزة 💔



فليشاهد ويقرأ العالم...🚨



قبل شهرين رزقت عائلة في غزة بأربعة توائم بعد إنتظار 15 عاماً... اليوم قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلهم فقتل التوائم الأربعة (خالد وعبد الخالق ومحمود ومها) مع أمهم وفاء السويركي.#فلسطين_الان#GazaHospital#IsraelAttack#غزة_تستغيث#غزة_تُباد… pic.twitter.com/3YjgGjzBYz — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 19, 2023

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT