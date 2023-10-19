طهران تنبه إلى احتمال دخول "لاعبين جدد" على خط الحرب على غزة

حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين مع دعم إسرائيل من قبل دول أخرى قد يؤدي إلى دخول جهات أخرى لساحة الصراع.

وذكرت وكالة "تسنيم" اليوم الخميس أن باقري أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والقطري خالد بن محمد العطيه، دعا خلالهما المجتمع الدولي إلى "تحرك فوري لوقف الجرائم الصهيونية ضد أهالي غزة وإغاثة سكان هذه المدينة".

وقال باقري خلال محادثة مع شويغو، إن "استمرار جرائم النظام الصهيوني ودعمه المباشر ومساعدته من الدول الأخرى يعقد الوضع وقد يؤدي إلى دخول لاعبين جدد للساحة".

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ووفقا وكالة "إرنا"، فقد حث باقري دول العالم على أن "تمنع نقل الأسلحة والأعتدة العسكرية من القواعد الأمريكية في المنطقة" إلى إسرائيل.

واتفق باقري وشويغو على التعاون في إجراءات الإغاثة، حسبما أفادت "تسنيم"، مضيفة أن الطرفين ناقشا كذلك ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة النزاع.

من جانبه أكد شويغو موقف بلاده الواضح والداعي لضرورة وقف إطلاق النار والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين، مشيرا إلى أن مبادرة روسيا في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لم تنجح بسبب معارضة بعض الدول الغربية.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميا".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية