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الجيش المصري ينفذ مناورات مفاجئة بالذخيرة الحية

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الجيش المصري ينفذ مناورات مفاجئة بالذخيرة الحية
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ مناورات مفاجئة بالذخيرة الحية بحضور وزير الدفاع محمد زكي.

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وقال المتحدث العسكري إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية.

ويظهر في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري استخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة للذخيرة الحية، للوقوف على آخر استعدادات القوات المسلحة المصرية في إطار القلق الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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