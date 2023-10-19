وسائل إعلام: عشرات الضحايا في قصف القوات الإسرائيلية لكنيسة "بوفيليوس" في غزة

أفادت وسائل إعلام يونانية نقلا عن مصادر مقربة من كنيسة "بوفيليوس" في قطاع غزة بأن ضحايا القصف الإسرائيلي للكنيسة قد يكونوا بالعشرات حيث كان يحتمي فيها وقت الهجوم حوالي ألف شخص.

وقال موقع بوابة Naftemporiki اليوناني: "كنيسة القديس "بوفيليوس" تم تفجيرها، ويوجد العشرات من الأشخاص تحت الأنقاض. وتتحدث مصادر في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عن احتمال مقتل عشرات الفلسطينيين تحت أنقاض مبان تابعة لإحدى أقدم الكنائس في قطاع غزة".

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وأشار الموقع إلى أن الكنيسة تعرضت لقصف القوات الإسرائيلية.

وأضافت: "وفقا للمصادر، فإن غالبية المحاصرين تحت الأنقاض هم من أتباع الكنيسة الذين لجأوا من الغارات الجوية إلى قاعة كنيسة القديس "بوفيليوس" التاريخية، بالإضافة إلى النازحين داخليا من المناطق الشمالية والجنوبية من غزة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي ألف شخص لجأوا إلى الكنيسة ومدرستها والأبنية الأخرى التابعة لها".

وفي وقت سابق، قال مراسلنا في غزة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبان تابعة لكنيسة الروم الآرثوذكس وسط المدينة.

وأشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي