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الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات وهدم منازل في مدن الضفة الغربية (فيديو)

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نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم.

كما هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة "الشهيد أحمد غيظان" في قرية قبيا غرب رام الله، منفذ عملية "كدوميم" قبل أشهر.

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مقتل 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية
مقتل 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية

وقتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في مواجهات بين مواطنين وجنود إسرائيليين في عدد من مدن الضفة.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيا في الضفة الغربية. 

المصدر: RT

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