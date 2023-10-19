"اتجاه واحد سيجبر إسرائيل على قصف الشاحنات المصرية".. موقع إسرائيلي يحذر ومحللون مصريون يعلقون

علقت مجموعة من الخبراء المصريين على حديث الإعلام الإسرائيلي عن إمكانية قصف الشاحنات المصرية التي ستدخل غزة إذا اتجهت شمال القطاع.

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وأوضح موقع "سرجيم" الإسرائيلي أنه رغم التصريحات الإسرائيلية بمعارضة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري، ستدخل مصر 20 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال الموقع إن الضغط الأمريكي لكسر العزلة عن غزة بدأ يؤتي ثماره، حيث أعلنت مصر أنه بالاتفاق مع الأمريكيين سيتم إدخال 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.

وأوضح موقع "سرجيم" الإخباري الإسرائيلي، أن الموافقة جاءت بعد محادثة بين الرئيس جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحذر الموقع من أنه بالرغم هذه التصريحات، يبدو أن إسرائيل لن تمنع دخول شاحنات المساعدات العشرين إلى جنوب قطاع غزة، بل ستقصفها أثناء توجهها شمالا إلى منطقة غزة.

وقالت الباحثة في الشؤون الإسرائيلية علياء الهواري في تصريحات لــRT، إن بايدن وافق على دخول المساعدات عبر معبر رفح بعد الرجوع أولا لنتنياهو، ولكن ما نشره موقع "سرجيم" يعد توقعات وهناك بعض المصادر العربية توقعت ذلك الأمر عند دخول الشاحنات سيتم قصفها وسيقال إنها كانت ضربة خاطئة أثناء القصف ولا ييتهدفون بها الشاحنات ومن الوارد أن يقال أيضا أن تلك المعونات كانت لحماس وليس للشعب ويتم قصفها وفي الحروب كل الأشياء واردة.

وتابعت: "ذلك احتمال بعيد لعدة أسباب أهمها تدخل بايدن وموافقته على دخول الشاحنات ويجب أن نلقي الضوء على أن بايدن هو الداعم الأوحد لإسرائيل.

من جانبه، قال الخبير المصري أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام المصري: "أعتقد أن التقارير الخاصة بنية الإسرائيليين قصف شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لغزة مبالغ فيها، وذلك لأن التحذير الإسرائيلي كان واضحا وهو أنه سيتم قصف أي شاحنات إذا وصلت لأيدي حماس، وليس بشكل مطلق".

أوضح أبو الهول في تصريحات لـRT: "الكل يعلم أن هذه الشاحنات ستدخل تحت إشراف أمريكي ومن طلب دخولها وضغط على نتنياهو هو بايدن، معتقدا أن هذا التقرير مبالغ فيه أو خاطيء لأن التحذير الإسرائيلي كان معروفا ومتوقعا ولكن المتفق عليه أن هذه الشاحنات التي ستصل إلى جهة غير حماس، وغالبا ستصل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفي أغلبها ستكون مساعدات طبية ومستلزمات علاجية ستذهب فورا إلى المستشفيات، وبالتالي لا أعتقد أن هناك خططا مؤكدة لاستهدافها، وكما أوضحت إن هناك تهديد في حالة واحدة فقط وهي وصولها لأيدي حركة حماس".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أنها لن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة طالما لا توجد معلومات حول أسراها واجتماع للصليب الأحمر مع الـ 200 من المختطفين لدى حماس. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ستوافق على إدخال المياه والوقود والدواء فقط للمستشفيات ومراكز اللاجئين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تقع في أيدي حماس وألا تتجه شمالا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وأضاف بايدن خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن، أن هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأن الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات، مشيرا إلى أن إصلاح الطريق سيتم الخميس وسيستغرق "حوالي ثماني ساعات".

وأوضح أن الأمم المتحدة ستوزع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، وأن دخول دفعة ثانية يتوقف على "كيف ستسير الأمور".

وقال "نريد إدخال أكبر عدد ممكن من الشاحنات. أعتقد أن هناك حوالي 150 شاحنة".

وأشاد بايدن بـ "تعاون السيسي التام"، مؤكدا أنه "يستحق الكثير من التقدير"على ما يقوم به.

وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا للصحافيين أنه كان "صريحا جدا مع الإسرائيليين" في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

وكان من المقرر أن يتوجه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكن هذه القمة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة وأثار غضبا عارما في العديد من الدول.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم