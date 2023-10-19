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البحرية الأمريكية ترسل سفينة القيادة "ماونت ويتني" إلى شرق المتوسط

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البحرية الأمريكية ترسل سفينة القيادة
Globallookpress
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أعلنت البحرية الأمريكية أن سفينة القيادة والسيطرة التابعة للأسطول السادس الأمريكي "ماونت ويتني"، تتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم العمليات الأمريكية بالمنطقة.

وفي بيان صدر، قالت البحرية إن السفينة ماونت ويتني السفينة الرائدة للأسطول السادس غادرت ميناء جايتا بإيطاليا "لدعم العمليات الأمريكية".

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وأكد متحدث باسم البحرية لموقع Military.com أن قائد الأسطول السادس، نائب الأدميرال توماس إيشي، وموظفيه كانوا على متنها.

ويأتي إبحار السفينة" Mount Whitney and Ishee" بعد أيام من تأكيد مسؤولي الدفاع أن البحرية سترسل مجموعة هجومية ثانية من حاملة الطائرات إلى المنطقة.

 وستنضم السفينة المتمركزة في إيطاليا إلى حاملتي الطائرات اللتين تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة وهي حاملة الطائرات "يو إس اس إيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها والحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة.

المصدر: Military.com

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