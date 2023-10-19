بالصواريخ الموجهة.. حزب الله اللبناني ينشر فيديو لاستهداف نقطة تأمين للجيش الإسرائيلي في المنارة

كشف حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس عن مقطع فيديو وثق استهداف مقاتليه لنقطة تأمين تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقالت المقاومة الإسلامية تعليقا على الفيديو الذي نشرته على "تليغرام" "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر الخميس نقطة تأمين تابعة لجيش العدو الصهيوني في مستعمرة المنارة بالصواريخ المُوجهة".

وأكد حزب الله أن عملية الاستهداف حققت إصابات مباشرة ومؤكدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخين مضادين للدبابات أطلقا على منطقة المنارة من لبنان الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوبي لبنان، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش"، معلنا أنه رد بالقصف على مصدر إطلاق الصاروخ.

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هذا وأعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية عدة عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة وسقوط قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إجلاء المستوطنين حتى مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان، حيث أمرت بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

إلى ذلك، لازال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT