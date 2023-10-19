مشعل: قرارات المقاومة الميدانية تعود لـ"القسام" والاحتلال يقتل شعبنا إن قاومه أم لم يقاومه

أعلن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن قرارات المقاومة "استراتيجية" للحركة وتتبناها قيادتها العليا في الداخل والخارج، وأن العمل الميداني في إدارة العمل مهمة قيادة كتائب القسام.

وقال مشعل إن "عدوان الاحتلال مستمر على شعبنا بعيدا عن غزة الآن"، مبينا أن ما قامت به حماس في اليوم السابع من أكتوبر يعتبر خطوة جبارة.

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وتطرق مشعل إلى الضحايا في صفوف الفلسطينيين، موضحا أن "اليوم في الضفة بمخيم نور الشمس يوجد 12 شهيدا من أبناء شعبنا رأينا جثامينهم في المساجد".

وقال: "هذا الاحتلال يقتل شعبنا إن قاومه أم لم يقاومه، وفي الضفة الغربية هناك تنسيق أمني وهناك اتفاقيات أوسلو".

وكشف أن حماس وكتائب القسام والأجهزة العسكرية "تركز مقاومتها على قوات الاحتلال وعلى الجنود لكن في كل الحروب يسقط بعض الضحايا من المدنيين، ولسنا مسؤولين عنهم فنحن لا نتعمد استهدافهم، رغم أن أسلحتنا ليست متطورة بالقدر الكافي بينما إسرائيل معها السلاح الأمريكي".

وأردف رئيس حركة "حماس" في الخارج أن "هذا الغرب يرى بعين عوراء وعنده ازدواجية معايير.. الغرب يعتقد أن التاريخ بدأ في 7 أكتوبر، إنما التاريخ بدأ منذ عام 1948 بما يفعله الكيان الصهيوني بشعبنا، ومقاومته هي مقاومة دفاع عن النفس".

المصدر: RT