الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ليلا ردا على حوادث إطلاق النار من جهة الحدود اللبنانية، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة، "قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الساعات الأخيرة، أهدافا عسكرية لحزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان، بما في ذلك نقطة مراقبة باتجاه البحر أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات أمس باتجاه روش هانكارا. ويأتي ذلك ردا على حوادث إطلاق النار على إسرائيل في اليوم الماضي".

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وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما نعى"حزب الله" أمس عنصرين سقطا أثناء قيامهما بواجبهما في الساعات الأخيرة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل.

المصدر: RT