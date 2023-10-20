قائمة بضحايا الرسالة الإعلامية في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بقائمة الصحفيين الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم المهني بنيران الجيش الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر بعيد إعلان حماس إطلاقها عملية "طوفان الأقصى".

وشملت القائمة 18 اسما من صحفيين ومراسلين ومصورين ومخرجين في مختلف وسائل الإعلام العاملة في قطاع غزة، والذين جهدوا خلال الأيام الماضية قبل وفاتهم في إرسال حقيقة ما يجري في القطاع تحت القصف الإسرائيلي المكثف على الأبنية السكنية والمستشفيات. حتى دور العبادة لم تستثنيها الطائرات الإسرائيلية من بنك الأهداف.

وتضمنت قائمة الضحايا الإعلاميين:

أحمد شهاب - معد برامج في إذاعة صوت الأسرى.

المصور الصحفي محمد الصالحي - مصور وكالة "السلطة الرابعة".

المصور الصحفي الحر محمد فايز أبو مطر.

الصحفي هشام النواجحة - مصور وكالة "خبر".

المصور الصحفي إبراهيم لافي - من مؤسسة "عين ميديا الإعلامية".

الصحفي سعيد الطويل - رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة.

الصحفي محمد جرغون - من وكالة "سمارت ميديا".

الصحفي الحر أسعد شملخ.

الصحفي محمد أبو رزق - مصور وكالة "خبر".

بالإضافة إلى الصحفية الحرة سلام ميمة التي تم تأكيد وفاتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور ثلاثة أيام على تدمير منزلها.

الصحفي حسام مبارك - المذيع في قناة الأقصى.

الصحفي في قناة الأقصى عصام بهار.

عبد الهادي حبيب

محمد بعلوشة - قناة فلسطين اليوم.

خليل أبو عاذرة - مصور فضائية الأقصى.

الصحفي حازم بن سعيد.

سميح النادي ويعمل مخرجا في قناة الأقصى.

محمد أبو علي صحفي في راديو الشباب.

كما تشمل القائمة صحفيين اثنين لا يزالان في عداد المفقودين وهما: نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين لم يقتصر على القطاع المحاصر وإنما امتد ليشمل مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، وهو ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 3 آخرين قبل أيام.

المصدر: RT