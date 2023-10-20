الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا من الأراضي اللبنانية كان في طريقه لدخول المجال الجوي الإسرائيلي

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء يوم الجمعة، إن الجيش اعترض هدفا من الأراضي اللبنانية كان في طريقه لدخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بات من المستبعد أن يكون الهدف قد اخترق الحدود".

وذكر في السياق أن الجيش الإسرائيلي "قصف موقعا تابعا لحزب الله حيث كانت تعمل مجموعة تخريبية".

ونشر المتحدث مقطع فيديو أفاد بأنه يوثق قصف الموقع التابع لحزب الله اللبناني.

وكانت مراسلة RT قد أفادت بأن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ "كورنيت" من الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين مختلفين على الحدود الشمالية.

إقرأ المزيد

وذكرت المراسلة أن بعض الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين خطيرة.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت"، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وقال "حزب الله" في بيان "ردا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح".

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT