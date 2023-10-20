السيسي وماكرون يؤكدان ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف.

وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد وخاصة دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

المصدر: RT