أردوغان والسيسي: لا يمكن القبول بإجبار الفلسطينيين على الهجرة واللجوء من غزة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب ردوغان محاداث هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناولت تطوّرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتمّ التاكيد خلال المحادثات على أنه لا يمكن القبول بإجبار الفلسطينيين على الهجرة واللجوء.

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وأكد الجانب التركي خلال المحادثات على أن تركيا ستلعب كلّ دور ممكن لها من أجل المساهمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن استمرار الحرب الحالية، سيؤدي إلى نتائج كارثية خطيرة على المنطقة.

وذكرت مراسلتنا أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين السيسي وأردوغان تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.

بدوره، ثمّن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، وشدّد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، استنادا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

المصدر: RT