ليتوفكين عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: أسبوع ثالث وسوف يهمد كل شيء

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول دوران الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في حلقة تبتلع فيها إسرائيل مزيدا من أراضي فلسطين.

وجاء في المقال: يرى العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين إمكانية اختفاء دول من خريطة العالم نتيجة للتصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مستمر منذ 70 عاما. لقد حدثت عدة تفاقمات مشابهة للوضع الحالي في تاريخ الشرق الأوسط، وفي كل مرة كانت تنتهي بتوسيع الأراضي الإسرائيلية على حساب فلسطين، وقد استشهدت القناة الخامسة برأي الخبير ليتوفكين، التالي:

"ستنتهي هذه القصة بالطريقة نفسها في نهاية المطاف. أي أنها لن تستمر لفترة طويلة. أما اختفاء بعض دول الشرق الأوسط من خريطة العالم، فلا أظن أنه يمكن أن يحدث".

وأضاف ليتوفكين أن نتيجة التصعيد ستكون دماراً كبيرا وسقوط عدد مهول من الضحايا، لكن لن يتغير شيء جذرياً.

أما احتمال دخول دول أخرى في الحرب، بحسب ليتوفكين، فهو أمر مستبعد، لأن أحدا لن يقف جديا إلى جانب حماس. وقد تعرب دول أخرى، بما في ذلك لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، علناً عن غضبها مما تقوم به إسرائيل، لكن لا يتوقع أي تطورات تتجاوز المناوشات الموضعية.

"في غضون أسبوع أو اسبوعين إلى ثلاثة، سيهدأ كل شيء، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. بالطبع، سيكون هناك دمار، وبالطبع، سيكون هناك موت، موت كثيرين، لكن لن يتغير شيء جذريًا".

لن تدخل إيران في الصراع الحالي، لأن ذلك يعني بالنسبة لها مواجهة مع الولايات المتحدة التي تقف خلف إسرائيل.

ولا يوجد سبب لتوقع نهاية كاملة للصراع في الشرق الأوسط في المستقبل القريب. فذلك لن يكون ممكنا إلا عندما يكون لفلسطين دولتها الخاصة.

ولكن ليتوفكين أشار إلى أن فلسطين نفسها لم تلتزم بعد بالوحدة الداخلية الضرورية للحصول على السيادة.

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