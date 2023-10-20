تشييع ضحايا القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة (صور)

شيعت في كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، اليوم الجمعة، جثامين ضحايا قصف الجيش الإسرائيلي لكنيسة القديس بورفيريوس.

وقرعت الكنيسة أجراس الحزن، قبل أن يترأس المطران أليكسيوس صلاة الجنازة على الجثامين.

وبحسبما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية فإن الضحايا هم: "يارا جريس العمش، فيولا جريس العمش، عبدالنور سامي الصوري، طارق سامي الصوري، ليزا وليد الصوري، سهيل رامز الصوري، مجد رامز الصوري، جولي رامز الصوري، إلين حلمي ترزي، مروان سليم ترزي، ناهد ترزي، سليمان جميل طرزي، سناء عطاالله العمش، علياء عبد النور الصوري، عيسى طارق الصوري، جولييت صبحي الصوري، وجورج صبحي الصوري".

وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة صاروخية ، أصابت كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، الخميس التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين.

وأدانت الكنيسة الأرثوذكسية في القدس بشدة الغارة التي استهدفت أبرشيتها في غزة، وألقت باللوم فيها على إسرائيل ووصفت الضربات بأنها "جريمة حرب".

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عقب وقوع المجزرة أنه قد تواجد نحو 50 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال في مبنى الكنيسة وقت الاستهداف، مستنكرة استمرار القصف على القطاع المحاصر.

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إنه تم إجلاء نحو 500 فلسطيني، مسلمين ومسيحيين، للكنيسة، في الوقت الذي يتواصل فيه استهداف الأطفال والنساء والشيوخ، في المستشفيات والمنازل ودور العبادة.

يشار إلى أن الكنيسة تقع على مقربة من المستشفى الأهلي المعمداني.

هذا وأصدرت حركة حماس مساء الخميس، بيانا نددت من خلاله بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار بقطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT