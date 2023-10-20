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"حاملين صورة بوتين".. مظاهرة في الخليل ضد القصف الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم العربي

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خرجت في مدينة الخليل بالضفة الغربية مظاهرة للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة، وحمل المتظاهرون صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كنوع من الامتنان لموقف بلاده العادل من الأحداث.

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كما حمل المتظاهرون أعلام روسيا وصورة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وكذلك حملوا لافتات مناهضة للولايات المتحدة في ظل موقفها غير الإنساني من غزة.

ومع انطلاق الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، دعت روسيا لحماية المدنيين، ودعت مجلس الأمن الدولي لتبني قرار لوقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن المجلس فشل في تبني القرار حيث عارضته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان.

ولمساعدة الأهالي في قطاع غزة، أرسلت روسيا يوم أمس طائرة تحمل مساعدات إنسانية للقطاع عبر الهلال الأحمر المصري. 

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ14 على التوالي، وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4137 قتيل وأكثر من 13 ألف مصاب.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر. 

المصدر: RT

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