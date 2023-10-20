سياسي إسرائيلي "يهدد" روسيا ويتهمها بدعم "حماس" ويهاجم السيسي وعبد الله الثاني والأسد ورئيسي

أقدم عضو حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، أمير ويتمان، على تهديد روسيا، بعد أن اتهمها بدعم المقاومة الفلسطينية وحركة "حماس".

وانتشر مقطع الفيديو على الإنترنت للمقابلة التي دارت بين مذيع قناة RT والسياسي الإسرائيلي ويتمان، يهدد فيه، روسيا بأنها "ستدفع ثمن دعمها للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس".

ويدعي ويتمان أنه "لم يكن هناك أي هجوم على المستشفى في قطاع غزة".

وتساءل مقدم البرنامج في حديثه مع ويتمان، متعجبا: "لماذا يدين الجميع وينتقدون هذه الضربة؟، بمن فيهم رئيس مصر، وملك الأردن، ورئيس سوريا، ورئيس كوبا، والحكومة العراقية، ووزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية الفنزويلية، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس إيران، ماذا يحدث هل الجميع يكذبون؟، هل كل شيء مجرد تهويل؟".

وأجاب ويتمان: "الصاروخ لم يضرب المستشفى.. الجميع يلوم إسرائيل، بالضبط! هذه كلها دول إرهابية.. اسمع، كل الدول التي ذكرتها كلها إرهابية".

هذا وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على مستشفى في قطاع غزة بأنه مأساة وكارثة إنسانية.

كما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة ، واعتبرته جريمة، وتجرّدا من الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نعتبر الهجوم على المستشفى عملا إجراميا وتجردا كاملا من الإنسانية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.

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المصدر: RT