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مصدر أمني مصري لـ RT: قصف إسرائيلي يستهدف محيط معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة

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مصدر أمني مصري لـ RT: قصف إسرائيلي يستهدف محيط معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة
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قال مصدر أمني مصري لمراسلة RT مساء الجمعة، إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة.

وأفاد المصدر بأن القصف الإسرائيلي طال نقاطا قريبة من خط الحدود المصرية مع غزة.

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ويأتي القصف وسط تردد أنباء عن قرب دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

من المهم الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف المعبر من الجانب الفلسطيني عدة مرات منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وكانت قناة "القاهرة" الإخبارية قد أكدت أن السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح.

وأوضحت القناة المصرية أن أولويات دخول معبر رفح تتركز في المساعدات الطبية اللازمة لقطاع غزة.

وأضافت أن هناك جهودا مكثفة من الهلال الأحمر المصري لتيسير دخول المساعدات.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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