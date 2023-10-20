ارتفاع عدد القتلى الروس جراء التصعيد بين إسرائيل و"حماس" إلى 20 شخصا

أعلن سفير روسيا لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن عدد القتلى من المواطنين الروس جراء التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ارتفع إلى 20، فيما يعد 7 آخرون في عداد المفقودين.

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وقال فيكتوروف في تصريح لصحيفة "أزفيستيا" اليوم الجمعة: "للأسف، يمكننا تأكيد وفاة 20 مواطنا روسيا، جميعهم يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا"، موضحا أن معظمهم من المدنيين، ولكن يوجد بينهم أيضا عسكريون وموظفون في هيئات إنفاذ القانون".

وأضاف السفير أن هناك ما لا يقل عن اثنين من المواطنين الروس يحملان كذلك الجنسية الإسرائيلية، محتجزان كرهائن في قطاع غزة، وقال: "قد يكون عددهم أكبر لأنه حتى الجانب الإسرائيلي لا يملك كامل المعلومات".

وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن 19 قتيلا من ذوي الجنسية الروسية، و7 مفقودين و2 محتجزين.

المصدر: "نوفوستي"