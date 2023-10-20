ماكرون: قطر أدت دورا مهما جدا في إفراج "حماس" عن الرهينتين الأمريكيتين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قطر أدت دورا رئيسيا في إفراج حركة "حماس" عن رهينتين أمريكيتين احتجزتهما منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال ماكرون للصحفيين، يوم الجمعة، إن "هذه نتيجة جيدة للغاية توصل إليها المفاوضون، وأدت فيها قطر دورا مهما جدا".

وشدد على أن فرنسا تريد المزيد من العمليات المماثلة خلال "الساعات والأيام" المقبلة لمواصلة "السماح للرهائن، وخاصة رهائننا، بالمغادرة".

وأضاف أن "النقاشات التي نجريها مع جهات مختلفة ومع قطر خصوصا، تعطينا الأمل في أننا سنتمكن من إيجاد حلول لإخراج أكبر عدد ممكن من الرهائن".

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وتابع ماكرون: "نحن واثقون من أن القنوات التي لدينا هي المناسبة والمفيدة".

وأوضح أن سبعة مواطنين فرنسيين في عداد المفقودين لكن تأكد احتجاز واحدة منهم فقط رهينة، وهي ميا شيم التي ظهرت في فيديو نشرته "حماس".

وقال ماكرون: "بالنسبة للستة الآخرين هناك افتراض بأنهم محتجزون رهائن لكن ذلك ليس مؤكدا".

وأعلنت باريس مقتل 30 مواطنا فرنسيا في الهجوم الذي نفذته "حماس"، وفق أحدث حصيلة نشرتها الجمعة.

وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن حركة "حماس" تحتجز 203 أشخاص، بينهم أجانب ومن يحملون جنسيات مزدوجة.

المصدر: "فرانس برس"