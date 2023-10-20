الدفاع الإسرائيلية تعلن وصول 45 طائرة محملة بألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل

أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن 45 طائرة شحن تحمل 1000 طن من الأسلحة، وصلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.

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ولفتت الوزارة في بيان إلى أن الطائرة رقم 45 هبطت في إسرائيل صباح اليوم. وقد تم حتى الآن جلب حوالي 1000 طن من الأسلحة ووسائل الحرب لدعم أنشطة الجيش الإسرائيلي.

وهبطت طائرة الشحن هذا الصباح في مطار رامون بالقرب من إيلات وعلى متنها شحنة عسكرية أخرى تشمل سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية للهيئة الطبية وغيرها من التدابير التي سيتم استخدامها لزيادة الاستعداد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرة، تأتي كجزء من الجسر الجوي إلى إسرائيل، بقيادة مدير المشتريات وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع في نيويورك.

وأكدت في بيانها أنه قد تم حتى الآن إدخال حوالي 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل. ومعظمها عبارة عن أسلحة من مختلف الأنواع، لدعم الخطط الهجومية للجيش الإسرائيلي.

המטוס ה-45 ברכבת האווירית של מערכת הביטחון נחת הבוקר בישראל. כ-1,000 טונות של חימושים ואמצעי לחימה הובאו עד כה לתמיכה בפעילות צה"ל.



הבוקר נחת בנמל התעופה רמון שליד אילת מטוס מטען ועליו משלוח צבאי נוסף, הכולל אמבולנסים צבאיים, ציוד רפואי..

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المصدر: RT