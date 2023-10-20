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الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لصد هجمات الحوثيين

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الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لصد هجمات الحوثيين
AFP
منظومة صواريخ "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري يوم الجمعة، إن القوات الجوية الإسرائيلية مستعدة لصد هجمات الحوثيين في اليمن.

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وجاء تصريح دانييل هاغاري عقب اعتراض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية الخميس عددا من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن باتجاه إسرائيل على ما يبدو.

وقال هاغاري: "هذا يظهر القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وقدرتها على بناء صورة للمنطقة"، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الجيش الإسرائيلي بالقيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف: "تمتلك إسرائيل بعضا من أفضل الدفاعات الجوية في العالم، وهي مستعدة لمواجهة تهديدات مثل هذه".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسؤولين إسرائيليين (لم تكشف هوياتهم) صرحوا لوسائل إعلام عبرية بأن الصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون الخميس إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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