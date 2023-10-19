البنتاغون: المدمرة "يو أس أس كارني" أسقطت 3 صواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون

قال المتحدث باسم البنتاغون إن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقطت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن الهجمات "ربما كانت تستهدف إسرائيل".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين اثنين أن السفينة الحربية تابعة للبحرية الأمريكية "يو أس أس كارني" اعترضت مساء الخميس عدة صواريخ أطلقت عليها من السواحل اليمنية.

وصرح أحدهما بأن الصواريخ أطلقها الحوثيون، أما المسؤول الثاني فقد أفاد بأنه تم اعتراض 2 أو 3 صواريخ.

وعبرت السفينة الأمريكية "يو أس أس كارني" قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء.

وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "يو أس أس كارني" "ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط".

وجاء الإعلان الأمريكي في ظل القتال المتواصل بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته "حماس" وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر الماضي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

جدير بالذكر أن إسرائيل تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام