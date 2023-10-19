"سي أن أن": سفينة حربية أمريكية تعترض عدة صواريخ أطلقت عليها من السواحل اليمنية

قالت شبكة "سي أن أن" إن سفينة حربية أمريكية اعترضت مساء الخميس عدة صواريخ أطلقت عليها من السواحل اليمنية.

وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن يوم الخميس.

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وصرح أحدهما بن الصواريخ أطلقها مقاتلو الحوثي المدعومين من إيران والذين يشاركون في صراع مستمر في اليمن.

أما المسؤول الثاني فقد أفاد بأنه تم اعتراض 2 أو 3 صواريخ.

وذكرا أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، حيث أشارا إلى أنه من الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على المدمرة الأمريكية "يو أس أس كارني" أو تم إطلاقها نحو هدف آخر.

وعبرت السفينة الأمريكية "يو أس أس كارني" قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء.

وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "يو أس أس كارني" "ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط".

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📸: The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) transits the Suez Canal, Oct. 18. Carney is deployed to the Middle East to help ensure maritime security & stability in regional waters. ⚓️ pic.twitter.com/P4Y9KJyW48 — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) October 19, 2023

وجاء ذلك في ظل القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الهجوم الذي شنته حماس وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر الماضي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

جدير بالذكر أن إسرائيل تستعد لاجتياح بري للقطاع غزة.

المصدر: RT + "سي أن أن"