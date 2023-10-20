بوغدانوف ممثلا لروسيا في قمة القاهرة حول قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سيمثل روسيا في القمة حول قطاع غزة التي ستعقد في القاهرة.

وقالت الوزارة: "سيمثل روسيا في القمة في القاهرة ميخائيل بوغدانوف".

تعقد قمة القاهرة للسلام حول غزة في 21 أكتوبر الجاري بمبادرة مصرية.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية، أمس الخميس، تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن في قمة القاهرة للسلام، المزمع انعقادها غدا السبت.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4175 قتيلا وأكثر من 13000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي