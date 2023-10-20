قصف صاروخي مكثف من كتائب القسام على الأراضي الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه أراض إسرائيلية في إطار "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنها تأتي ردا على قصف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

وقال الإعلام العسكري للكتائب "إن رشقات صاروخية باتجاه أراضينا المحتلة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

وأظهر مقطع الفيديو الذي وزّعه الإعلام العسكري لكتائب القسام أن الصواريخ انطلقت يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، وفي أوقات مختلفة من ذلك اليوم فضلا عن إطلاقها من أماكن ومنصات متمركزة في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر.

وعلى التوازي من ذلك، أعلنت سرايا القدس قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية بوقوع أضرار كبيرة في سديروت وعسقلان.

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ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة.

وفي اليوم الـ14 من الحرب على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT