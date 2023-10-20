لافروف: الأمريكيون يتهمون الجميع باستمرار وأقمارهم ربما رصدت الهجوم على مشفى غزة وقد نطلب بيانات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث تلفزيوني، إن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافا للجميع دون تقديم دلائل.

وخلال رده على سؤال من الصحفية التلفزيونية أولغا سكابييفا، حول قول منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن كوريا الشمالية أرسلت خلال الشهرين الماضيين، ألف حاوية إلى روسيا وزعمه بأنها تحتوي على الأرجح على مساعدات عسكرية، أضاف لافروف: "أنا لا أعلق على الإشاعات. الأمريكيون يلومون الجميع ويتهمونهم باستمرار بكل شيء. هذا ليس بالخبر الجديد، والجميع يعرفون ذلك جيدا. وفيما يتعلق بصور الأقمار الصناعية، تذكرت الوضع مع طائرة بوينغ الماليزية، عندما أصدرت محكمة هولندية، بعد سنوات عديدة من التقاضي، حكما بالإدانة بناء على شهادة 13 شاهدا، شهد واحد منهم فقط شخصيا، والبقية مجهولو الهوية. ينص قرار المحكمة الهولندية هذا على أن صور الأقمار الصناعية التي يمتلكها الأمريكيون تثبت واقعة استخدام منظومة بوك الصاروخية من جانب عسكريين روس أو عسكريين من جمهورية دونيتسك، وخلال ذلك لم يتم إرفاق أية صور كانت في القضية لكن قضاة المحكمة الهولندية على ثقة رغم ذلك من وجود هذه الصور".

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وتابع الوزير الروسي القول: "والآن، عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، حيث تم الهجوم على مستشفى وقتل خلاله مئات الأشخاص، فمن الممكن أيضا أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية. هذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم. وهذا النوع من الهجوم لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد".

وفي الختام، شدد لافروف على ضرورة الاعتماد على النفس فقط، وعندها سينتشر الهدوء في العالم.

المصدر: قناة روسيا-1 التلفزيونية