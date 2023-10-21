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الرئيس الإماراتي يشدد على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي

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الرئيس الإماراتي يشدد على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي
Globallookpress
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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شدد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي.

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وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا على أهمية العمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون في القطاع.

وأكد الرئيس الإماراتي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي واضح للوصول إلى السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة "وام" أن الرئيس الإماراتي والوزير الأمريكي تناولا تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتصعيد الذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار الذي يزعزع الأمن في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص تحقيق السلام فيها.

كما بحثا خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

المصدر: وام

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