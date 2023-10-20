"بي بي سي": "حماس" مستعدة للإفراج عن بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق النار

أفاد مراسل "بي بي سي"، فرانك غاردنر، بأن حركة "حماس" الفلسطينية أبلغت إسرائيل باستعدادها لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم مقابل وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد غاردنر على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه حتى هذه اللحظة لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول هذه المسألة.

وصرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، في وقت سابق أنه لا يرى أي تقدم في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

وأشار إلى أن إسرائيل تطالب "حماس" "بإطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين من جانب واحد".

المصدر: تاس