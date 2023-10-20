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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بطائرة مسيرة خلية تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان

قمة أوروبية أمريكية لتوجيه "رسالة وحدة" ودعم لإسرائيل

أخبار العالم

قمة أوروبية أمريكية لتوجيه
AP
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يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة قادة الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وأورسولا فون دير لايين في قمة تسعى إلى توجيه "رسالة وحدة" بشأن غزة وأوكرانيا على حد سواء.

وتأتي هذه القمة وسط أزمات متزايدة في العالم بينها حرب إسرائيل على غزة. ويريد القادة الأمريكيون والأوروبيون إظهار جبهة موحدة وتعزيز "الشراكة الاستراتيجية" بينهم. 

ويسعى الجانبان إلى تجنب فتح جبهة ثانية مع "حزب الله" اللبناني، وحدوث تصعيد في المنطقة لا يمكن التنبؤ بعواقبه. 

وقبل القمة، قال مسؤول أوروبي للصحافيين "من المهم خصوصا أن نضاعف جهودنا على جانبي المحيط الأطلسي لضمان عدم اتساع رقعة هذا النزاع إلى ما وراء حدوده". 

ورأى أن القمة ستشكل فرصة "لتوجيه رسائل واضحة وموحدة إلى جميع أطراف النزاع"، تؤكد دعم إسرائيل وإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين العالقين في غزة.

المصدر: "أ ف ب"

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