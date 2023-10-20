مصدر لـ RT: السلطات المصرية تسمح بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح إلى ساحة المعبر

قال مصدر مصري لمراسلة RT في القاهرة فجر السبت، إن السلطات المصرية سمحت بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح إلى ساحة المعبر من الداخل عند البوابة الفاصلة مع غزة.

وأضاف المصدر أن الشاحنتين تنتظران العبور في أي لحظة وذلك لحين وصول موظفي وكالة الأونروا لاستلامهما من الجانب الفلسطيني.

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وأكد في تصريحاته لـ RT أنه حتى الآن لم تعبر الشاحنتان إلى قطاع غزة.

وكانت قناة "القاهرة" الإخبارية قد أفادت بأن السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح.

وأوضحت القناة المصرية أن أولويات دخول معبر رفح تتركز في المساعدات الطبية اللازمة لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك جهودا مكثفة من الهلال الأحمر المصري لتيسير دخول المساعدات.

وما يزال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألف آخرين.

من المهم الإشارة إلى أن القطاع يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، علما أن الحصار تفاقم عقب عملية "طوفان الأقصى" حيث قطعت تل أبيب الماء والكهرباء والوقود.

المصدر: RT